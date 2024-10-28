В Киеве фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая

По состоянию на утро понедельника, 28 октября, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве - средний. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Загрязнение воздуха на правом берегу столицы

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на правом берегу Киева утром 28 октября показатели по загрязнению таковы:

ул. Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 55 (средний уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 55 (средний уровень загрязненности) проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 53 (средний уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 53 (средний уровень загрязненности) проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 52 (средний уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 52 (средний уровень загрязненности) ул. Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 49 (низкий уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 49 (низкий уровень загрязненности) ул. Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 48 (низкий уровень загрязненности)

Загрязнение воздуха на левом берегу Киева

Между тем, на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на левом берегу Киева загрязнение фиксируют по следующим адресам:

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 66 (средний уровень загрязненности)

- общий индекс качества воздуха 66 (средний уровень загрязненности) ул. Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 57 (средний уровень загрязненности)

Как определяют загрязнение воздуха

Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

О3 (приземный озон)

CO (оксид углерода)

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

или на карте по ссылке﻿

или в приложении "Київ Цифровий﻿"

Загрязнение воздуха пылью

Напомним, утром понедельника, 30 сентября 2024 года, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничивать пребывание на улице и закрывать окна.

Позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что ветер переносит воздух с пылью в виде мельчайших частиц в верхних слоях атмосферы на территорию нашей страны из Каспийской низменности.

Сообщалось также, что в Киевскую область и столицу Украины ухудшение качества воздуха доберется несколько позже.

Эксперты отмечали, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

1 октября в Государственной экологической инспекции столичного округа рассказали, что пыль из Каспия действительно добралась до столицы, однако ухудшение качества воздуха в Киевской области могут фиксироваться не только из-за этого.

Утром 25 октября в двух городах западной части Украины также зафиксировали максимально вредный уровень загрязнения воздуха.