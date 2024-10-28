Стало известно, кто будет выполнять функции вместо Центральной МСЭК

Сегодня функции Центральной медико-социальной экспертной комиссии будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Левый берег.

С 1 января все областные, межрайонные и городские МСЭК прекратят выполнять функции по экспертизе инвалидности и установлению потери трудоспособности – их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.

"Алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если ваше дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то оно будет перенаправлено в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины в городе Днепр. С вами свяжутся по рассмотрению и дальнейшим действиям, очередность рассмотрения будет сохранена" , – объяснили в Минздраве.

Министерство назначает руководителей только Центральной МСЭК, а за региональные отвечали областные советы.

Скандал с МСЭК

В начале октября главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу разоблачили на незаконном обогащении. Она брала деньги за оформление инвалидности. При обысках у нее обнаружили более 5 млн долларов.

В этой же области около 50 прокуроров оказались группы инвалидности. По данным журналиста Юрия Бутусова, группы инвалидности прокуроры получили за прикрытие коррупционных преступлений главы МСЭК. Оформленная инвалидность позволяла прокурорам получать немалые выплаты из бюджета.

После этого президент решил собрать заседание Совета по нацбезопасности и обороне, чтобы разобраться с подобными преступлениями. Впоследствии президент анонсировал "системное, кадровое и процессуальное реагирование" на коррупцию в МСЭК.

22 октября выяснилось, что глава МСЭК Николаевской области могла наживаться на уклонении от мобилизации: при обысках у нее нашли более $400 000, а также она себе и своему сыну с российским паспортом оформила вторую группу инвалидности.

В тот же день президент Зеленский собрал заседание СНБО, где поручил премьеру принять соответствующие кадровые решения. Об отставке объявил генпрокурор Андрей Костин, уволили председателей Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава, Научно-исследовательского института реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени М.И. Пирогова и работников министерства, отвечавших за это направление. Также решили, что все МСЭК ликвидируют до конца года. Вместо этого будет цифровая модель.

По информации главы СБУ Василия Малюка, отменят около 4000 выводов об инвалидности, а 64 чиновника МСЭК уже получили подозрения.

Виктор Ляшко в отставку из-за коррупции в МСЭК не собирается.