Стало відомо, хто виконуватиме функції замість Центральної МСЕК

Від сьогодні функції Центральної медико-соціальної експертної комісії виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Лівий берег.

З 1 січня всі обласні, міжрайонні та міські МСЕК припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановленню втрати працездатності – натомість їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

"Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена" , – пояснили в МОЗ.

Міністерство призначає керівників лише Центральної МСЕК, а за регіональні відповідали обласні ради.

Скандал зі МСЕК

На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.

У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.

Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.

22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухиленні від мобілізації: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.

Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.

За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовці МСЕК уже отримали підозри.

Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається.