Зеленский: Моди мог бы повлиять на завершение войны в Украине

Глава индийского правительства Нарендра Моди мог бы повлиять на завершение войны между Украиной и Российской Федерацией (РФ). В частности, на территории Индии могли бы пройти переговоры между Киевом и Москвой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского в интервью The Times of India.

Как отметил Зеленский, Моди является премьер-министром огромной страны с точки зрения населения, экономики и влияния.

"Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны - мы все в этом заинтересованы. Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии", - пояснил президент.

Он добавил, что блокирование экономики России, дешевых энергоресурсов, а также оборонно-промышленного комплекса (ОПК) врага привели бы к снижению возможностей Москвы вести войну против Украины.

В том же числе Индия могла бы организовать переговоры между Украиной и Россией. Впрочем, для этого необходимо подготовиться и организовать диалог в соответствии с украинским форматом, поскольку война идет именно на нашей территории. В том же числе Украина имеет собственную платформу, а именно саммит мира.

Зеленский добавил, что недавно обнародованный план победы не является разменной монетой или темой переговоров с Россией. В частности это касается и приглашения Украины в НАТО.

Возвращение украинских детей

Моди, как отметил президент, также мог бы помочь Украине с возвращением насильно депортированных в Россию детей.

"Вы можете заставить Путина вернуть украинских детей... Премьер-министр Моди может использовать свое влияние и сказать Путину (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), просто дайте мне 1000 украинских детей, которые будут возвращены в Украину. Пусть премьер-министр Моди вернет хотя бы 1000 украинских детей", - пояснил президент.

Отношения между Индией и Украиной

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев с официальным визитом, в ходе которого были подписаны четыре соглашения о сотрудничестве между Индией и Украиной.

По данным Bloomberg, Индия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий в Россию после Китая, что вызывает беспокойство на фоне войны в Украине.

Представитель Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что удалось значительно улучшить диалог с Индией по сравнению с предыдущими годами. Киев активно обсуждает из Нью-Дели возможность сокращения импорта российской нефти, что является важным шагом в направлении усиления санкционного давления на Москву.