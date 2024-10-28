США не будут выходить из НАТО в случае победы Трампа – Вэнс

Если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, страна останется членом НАТО. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в интервью NBC News, сообщает Укринформ.

По мнению Венса, Трамп хочет, чтобы Альянс не терял свою мощь.

"Он (Трамп – ред.) хочет, чтобы мы оставались в НАТО" , – заявил Вэнс, комментируя намерения Трампа.

Однако, по словам Вэнса, Трамп также хочет, чтобы страны НАТО действительно "несли свою долю оборонного бремени".

Вэнс объяснил, что только США, Великобритания и еще несколько стран в Альянсе выполняют собственные обязательства по оборонным расходам, а другие нет, и это то, что Трамп хочет изменить.

Напомним, кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп заявил, что намерен вести переговоры о мире между РФ и Украиной еще до своей присяги в должности президента, если выиграет выборы.