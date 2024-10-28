Премьер Словакии заявил о повторном покушении на свою жизнь

Премьер Словакии Роберт Фицо, в которого стреляли весной 2024 года, утверждает, что его снова пытались убить. Об этом он сообщил в интервью словацкой газете Standard, сообщает Лига.net.

Лидер словацкого правительства вспомнил, как на него покушались в мае этого года, подчеркнув, что "хуже всего то, что эти покушения совершаются и после этого".

По словам Фицо, вторая попытка покушения на него произошла в Дукле, но "об этом общественность еще не знает". Он не уточнил дату инцидента, но известно, что 6 октября в Дукле состоялись торжества, посвященные 80-летию Карпатско-Дуклинской операции, направленной на поддержку Словацкого национального восстания.

На мероприятии присутствовалио несколько членов правительства, депутаты парламента, а также президент Петер Пеллегрини и Фицо.

"Мы задержали весьма воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, но, к счастью, не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где были люди" , – рассказал он.

Премьер добавил, что правоохранителям удалось задержать человека, когда тот проходил через металлодетектор: на экране обнаружили полностью заряженное оружие.

Напомним, 15 мая в Фицо стреляли в Гандлове после выездного заседания правительства. Словацкий премьер получил тяжелые ранения, представлявшие угрозу жизни, но его прооперировали, и состояние политика улучшилось. В Фицо стрелял 71-летний Юрай Цинтула, объяснивший свой поступок несогласием с политикой премьера.

Фицо известен своими антиукраинскими заявлениями. Например, в начале 2024 года он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.