Три самые дорогие породы собак в мире

Четвероногие друзья приносят много радости не только характером, преданностью, но и внешним видом. Есть множество пород с уникальными особенностями. Если вы — обладатель животного с древним именем, позаботьтесь о правильном содержании и подберите корм для собак﻿ в соответствии с потребностями. Стоимость питомцев может сильно отличаться в зависимости от породы. Рассмотрим самые элитные.

Тибетский мастиф — лохматый гигант

Эта порода занимает почетное место в Книге рекордов Гиннеса. Официально этих собак считают наиболее дорогими, стоимость щенков варьируется от 2 до 7 тысяч долларов. Вес животного может достигать 100 кг, рост начинается от 66 см. Это одна из наиболее крупных пород. Ее ценят не только за необычную внешность, но и за ум, стойкость и верность. Изначально тибетских мастифов выводили для охраны стад домашних животных от хищников. Также они служили при монастырях. Собаки довольно упрямы и подходят для опытных хозяев, которые сумеют справиться с самоуверенным нравом.

Французский мастиф — уравновешенный и спокойный

Собака также известна как бордоский дог, щенка оценивают в среднем примерно в 3 тысячи долларов. Несмотря на строгую и немного агрессивную внешность, это настоящий джентльмен. Заводчиков привлекают такие качества французского мастифа:

доброе и верное сердце; сила и выносливость; дружелюбное отношение к детям.

Пес любит играть и предан членам семьи. Он весьма любвеобилен и не выносит одиночества. Как правило, выбирает себе любимчика из своего окружения и следует за ним повсюду. Это отличный телохранитель и охранник.

Французский бульдог — покладистый и задорный

Представители этой породы небольшие, их любят за веселый и компанейский характер. Собаки очень дружелюбны, любвеобильны и общительны, причем не только к сородичам, но и другим животным и людям. Сложно переносят одиночество. Благодаря небольшим размерам их чаще выбирают для содержания в городских квартирах. В стандарте породы указано, что она выведена от испанских сородичей. Песик декоративный, поэтому со здоровьем у него проблемы. Большое количество собачьих заболеваний встречается именно у французских бульдогов. Например, у них плохая проходимость дыхательных путей, что связано с особенностями строения морды. Эти представители элитных пород заслуживают признание многих, несмотря на высокую стоимость. Они требуют подходящего ухода и воспитания, что важно учесть перед покупкой.