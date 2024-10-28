Три найдорожчі породи собак у світі

Чотириногі друзі приносять багато радості не лише характером, відданістю, а й зовнішнім виглядом. Є багато порід з унікальними особливостями. Якщо ви – власник тварини з давнім ім'ям, подбайте про правильний зміст і підберіть корм для собак відповідно до потреб. Вартість вихованців може сильно відрізнятися залежно від породи. Розглянемо найелітніші.

Тибетський мастиф – кудлатий гігант

Ця порода займає почесне місце у Книзі рекордів Гіннеса. Офіційно цих собак вважають найдорожчими, вартість цуценят варіюється від 2 до 7 тисяч доларів. Вага тварини може досягати 100 кг, зростання починається від 66 см. Це одна з найбільших порід. Її цінують не лише за незвичну зовнішність, а й за розум, стійкість та вірність. Спочатку тибетських мастифів виводили охорони стад свійських тварин від хижаків. Також вони служили при монастирях. Собаки досить вперті і підходять для досвідчених господарів, які зможуть впоратися з самовпевненою вдачею.

Французький мастиф - врівноважений і спокійний

Собака також відомий як бордоський дог, цуценя оцінюють у середньому приблизно в 3 тисячі доларів. Незважаючи на строгу та трохи агресивну зовнішність, це справжній джентльмен. Заводчиків залучають такі якості французького мастифу:

добре і вірне серце; сила та витривалість; дружелюбне ставлення дітей.

Пес любить грати і відданий членам сім'ї. Він дуже велелюбний і не виносить самотності. Як правило, вибирає собі улюбленця зі свого оточення і слідує за ним всюди. Це відмінний охоронець та охоронець.

Французький бульдог - поступливий і задерикуватий

Представники цієї породи невеликі, їх люблять за веселий та компанейський характер. Собаки дуже доброзичливі, велелюбні і товариські, причому не тільки до родичів, але й інших тварин і людей. Важко переносять самотність. Завдяки невеликим розмірам їх частіше вибирають для утримання у міських квартирах. У стандарті породи зазначено, що вона виведена від іспанських родичів. Пісик декоративний, тож зі здоров'ям у нього проблеми. Велика кількість собачих захворювань трапляється саме у французьких бульдогів. Наприклад, вони погана прохідність дихальних шляхів, що з особливостями будови морди. Ці представники елітних порід заслуговують на визнання багатьох, незважаючи на високу вартість. Вони вимагають відповідного догляду та виховання, що важливо врахувати перед покупкою.