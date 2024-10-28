В Раде предлагают упростить наложение штрафа за игнорирование повесток: что изменится

Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам правоохранительной деятельности предлагает упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов, которые игнорируют повестки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит законопроект №12093.

Согласно законопроекту, предлагается увеличить количество ситуаций, при которых возможно накладывать штраф заочно, без необходимости составлять протокол.

Например, возвращение повестки из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой о невручении или отказе в получении станет достаточным основанием для вынесения постановления о заочном штрафе без составления протокола.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений... , если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении", - отмечается в законопроекте.

Штрафы за игнорирование повесток

В Украине предусмотрена административная ответственность за несоблюдение правил воинского учета и законодательства по мобилизации. Обжаловать штраф, наложенный за такие нарушения, можно через судебные органы. Наложение штрафа будет осуществляться в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее года со дня его совершения.

За нарушение требований воинского учета:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время или при повторном нарушении - от 17 000 до 25 500 гривен.

За несоблюдение норм законодательства по обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных лиц и юридических организаций - от 17 000 до 34 000 гривен.

За избежание мобилизации в военный период:

для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных лиц и юридических организаций - от 34 000 до 59 000 гривен.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" выполняет доставку повесток в форме рекомендованных писем, требующих подписи получателя во время вручения.