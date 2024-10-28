ОТГ "Северск": Силы обороны еще не имели боевого контакта с военными из КНДР
Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире марафона "Суспільне Новини".
Журналисты поинтересовались, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне их оперативной деятельности и пытается ли российское командование передислоцировать этих солдат ближе к Курщине.
"Данные разведки такие есть... но пока по боевому контакту или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных о военнослужащих КНДР".
Предыстория:
- В Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.
- 13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.
- 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
- Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий 23 октября их заметили в Курской области РФ.
- 28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.