ОТУ "Сіверськ": Сили оборони ще не мали бойового контакту з військовими з КНДР

Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі марафону "Суспільне Новини".

Журналісти поцікавилися, чи фіксували Сили оборони пристуність північнокорейських військових у зоні їхньої оперативної діяльності та чи намагається російське командування передислокувати цих солдатів ближче до Курщини.

"Дані розвідки такі є.. але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР".

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