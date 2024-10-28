ОГА: Во Львове позволят Bolt и Uklon работать в комендантский час

Во Львове запустят пилотный проект для вызова такси через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили во Львовской ОГА во время брифинга.

Как рассказал руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень, для передвижения по Львову ночью необходим пропуск, который можно получить в комендатуре.

Пропуск, а также военно-учетные документы, должны иметь водители сервисов, которые будут работать в ночное время.

Что касается пассажиров, то Тарас Грень отметил, что пропуск не потребуется у тех, кто передвигается по городу по крайней необходимости.

После согласования всех процедур с комендатурой проект легального вызова такси во время комендантского часа во Львове заработает до конца недели. Комендантский час во Львове длится с 00:00 до 05:00 утра.

Напомним:

Украинский сервис такси Uklon достиг предварительных договоренностей с властями во Львове о возобновлении работы во время комендантского часа.