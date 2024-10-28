Украина рассчитывает получить $15 млрд до конца года – Минфин

Министерство финансов Украины рассчитывает за последние два месяца 2024 года получить еще $15 млрд внешней помощи. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Лига.Финансы.

21-26 октября команда министерства во главе с министром Сергеем Марченко провела более 70 встреч с международными финансовыми лидерами.

"Все партнеры отмечали готовность усиливать сотрудничество с Украиной, что также подтверждается весомыми достижениями в мобилизации помощи на следующий год. До конца текущего года Минфин Украины ожидает привлечь еще более 15 млрд долларов США внешнего финансирования. Партнеры заверили, что направят поддержку в полном объеме" , – говорится в сообщении.

Министерство также указало, что страны Большой семерки продемонстрировали единство в вопросе использования доходов от замороженных активов России в пользу Украины. Ожидается, что деньги будут доступны уже с первых дней 2025 года.