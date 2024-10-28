Япония передаст Украине более $3 млрд за счет замороженных росактивов

Япония выделит Украине финансовую помощь более чем на 3 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.﻿ Со ссылкой на Nikkei, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как пишет Nikkei, Украина получит от Японии 471,9 млрд иен (3,09 млрд долларов) из общей суммы в 50 млрд долларов по программе, разработанной странами G7.

Кредит предоставит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.

Также отмечается, что Япония внесет свой вклад, контролируя при этом использование этих средств во избежание использования средств в военных целях.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) намерены предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов за счет замороженных активов России до конца 2024 года.

23 октября Совет ЕС принял решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.

На днях стало известно, что страны G7 завершили оформление кредита в 50 миллиардов долларов для Украины.