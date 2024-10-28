Британия ввела новые санкции против РФ за попытки дестабилизировать Украину

Правительство Великобритании в понедельник, 28 октября, ввело новые санкции против России за попытки взорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию. Об этом говорится в прессрелизе правительства, сообщает Укринформ.

«Путин настолько отчаянно пытается подорвать европейскую поддержку Украины, что теперь прибегает к неловким, неэффективным усилиям, чтобы попытаться разжечь беспорядки. Сегодняшние санкции присылают четкий месседж; мы не потерпим вашей лжи и вмешательства. Отчаянные попытки Путина разделить нас терпят поражение. Мы будем сдерживать Кремль и стоять рядом с Украиной, сколько потребуется» , - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.

В рамках сегодняшнего пакета Британия ввела санкции против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров, пытающихся подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.

Отмечается, что российская IT-компания Social Design Agency (SDA) получает задачи и финансируется непосредственно российскими властями.

Вместе со своей партнерской компанией Structura они пытались осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.

В этом году SDA также попыталась подстрекнуть протесты в шести европейских странах. Однако, несмотря на то, что россияне вливают деньги в деятельность этих злонамеренных организаций, их боты и фейковые сайты имеют лишь ограниченное взаимодействие.

Это даже вынудило SDA рассмотреть возможность покупки просмотров в социальных сетях.

Кроме этого, эти фирмы и их менеджеры ответственны за огромную злонамеренную онлайн-сеть, также широко известную как «Doppelganger», которая заполняет социальные сети фейковыми сообщениями, поддельными документами и дипфейками.

Эта тактика направлена ​​на то, чтобы замаскировать правду о незаконном вторжении России в Украину и отвлечь внимание от подлинной сути войны.

Отмечается, что тайные действия российских компаний являются частью скоординированной попытки использования обманчивых информационных операций для подрыва демократии ради достижения своих целей.

В ведомстве отметили, что эти новые санкции демонстрируют, что независимо от того, насколько отчаянным стало российское вмешательство, Великобритания предана принятию мер против манипулирования информацией со стороны России.