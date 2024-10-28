В Тбилиси начались протесты из-за скандальных парламентских выборов

Тысячи людей вечером в понедельник, 28 октября, собрались под парламентом Грузии в Тбилиси на акцию протеста против объявленных результатов парламентских выборов. Со ссылкой на Interpressnews, сообщает Европейская правда.

Протестующие перекрыли прилегающий проспект Руставели. На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".

"Могу поклясться, что буду с вами до конца на европейском пути, пока мы не достигнем дверей Европы, что является нашей настоящей мечтой" , – отметила она.

Как передает "Эхо Кавказа", один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе на митинге заявил, что оппозиция требует повторных выборов, которые пройдут под международным контролем.

Protests starting up on Tbilisi's Rustaveli Ave, in front of Georgia's parliament building. Thousands here already for what promises to be a pivotal night in Georgian history. pic.twitter.com/9VCZGutyJ7 — Neil Hauer (@NeilPHauer) October 28, 2024

Перед началом митинга люди, которые собрались возле грузинского парламента, освистали премьера Венгрии Виктора Орбана, прибывшего в Тбилиси для встречи с властями.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.