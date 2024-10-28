Бригады в зоне боевых действий усилят медперсоналом - Генштаб

Стабилизационные медицинские пункты подразделений, которые находятся в районах ведения боевых действий, будут усилены профессиональным медицинским персоналом. Со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, сообщает Левый берег.

"С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих главнокомандующим ВСУ принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, оказывающие медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений охраны (госпитального звена) Медицинских сил ВСУ" , - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что усиление медицинским персоналом частей, непосредственно ведущих боевые действия, происходит по запросу командиров боевых воинских частей.

"Ведь чем раньше состояние раненого военнослужащего будет профессионально стабилизировано и он оперативно получит медицинскую помощь, тем большие шансы сохранить его жизнь. Временная и профессиональная помощь спасает жизнь наших воинов. Это наша главная задача" , - говорится в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности.