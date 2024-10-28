Байден прокомментировал переброску военных КНДР в РФ

Президент США Джо Байден отреагировал на подтвержденные Пентагоном и НАТО сообщения об отправке военных КНДР в Россию, откуда они могут отправиться для участия в войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Байден сказал журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр, после голосования на президентских выборах.

На вопрос о том, как президент США оценивает присутствие северокорейских войск в России, он сказал: "Это очень опасно, очень опасно".

Байден также упомянул сообщения СМИ о том, что оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп якобы говорил с Владимиром Путиным после того, как ушел из Белого дома.