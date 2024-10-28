Зеленский призвал Исландию финансировать производство снарядов, дронов и ракет

Владимир Зеленский во время визита в Исландию призвал к финансированию украинского производства снарядов, дронов и ракет, сообщает Левый берег.

Как говорится на сайте главы государства, на встрече с исландским премьер-министром Бьярни Бенедиктссоном говорили о плане победы, ситуации на фронте, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем.

Зеленский предложил нордической стране присоединиться к коалиции укрытий, которую инициировали Украина и Финляндия.