Госдеп: США консультируются с союзниками относительно реакции на военных КНДР в РФ

США проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на переброску войск КНДР в Россию. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

Он подтвердил данные о том, что Северная Корея отправила около 10 тысяч на российский Дальний Восток, часть из этих войск "переместилась ближе к Украине".

"И нас все больше беспокоит, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курске у границы с Украиной" , – отметил Миллер.

Представитель Госдепа рассказал, что 31 октября США и Южная Корея проведут переговоры, одной из тем которых станут северокорейские войска в РФ.

В то же время США продолжают консультации с Украиной и другими партнерами по этому вопросу.

"Мы консультировались с украинцами, мы консультировались с нашими союзниками и партнерами относительно соответствующих дальнейших шагов, и я оставлю эти разговоры в тайне" , – отметил Миллер.

Он отказался сказать, какой может быть реакция США на развертывание северокорейских войск в РФ.

Напомним, на прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом. На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.

Президент США Джо Байден также отреагировал на сообщение об отправке Северной Кореей войск в Россию и заявил, что это "очень, очень опасно".