Генштаб: На фронте 149 столкновений, треть – на Кураховском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Более трети из них приходится на Кураховское направление – 48 атак. Также россияне совершили 31 атаку на Покровском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 29 октября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 93 авиаудара, в том числе сбросил 67 КАБов. Кроме того, произвел более 4800 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункта управления, состава боеприпасов, трем РЛС и три удара по другим важным объектам.

На Харьковском направлении произошло четыре инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ступочек Донецкой области.

Однажды враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населённого пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении противник предпринял 12 попыток захватить наши позиции недалеко от Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили два безуспешных наступательных действия. Понесли потери.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено.

Также активные наступательные действия противник не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиационных бомб.