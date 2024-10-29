Комитет Рады поддержал отставку генпрокурора – нардеп

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку генпрокурора Андрея Костина с должности. "За" проголосовали 14 членов комитета.﻿ Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Правоохранительный комитет поддержал отставку Костина с должности генпрокурора" , - написал он.

По данным нардепа, "за" проголосовало 14 членов комитета.