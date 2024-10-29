Комитет Рады поддержал отставку генпрокурора – нардеп
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку генпрокурора Андрея Костина с должности. "За" проголосовали 14 членов комитета. Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Правоохранительный комитет поддержал отставку Костина с должности генпрокурора", - написал он.
По данным нардепа, "за" проголосовало 14 членов комитета.
"Сегодня рассмотрение в зале. Без назначения нового", - констатировал он.