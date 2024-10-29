Заводы Rheinmetall в Украине: в Кремле назвали законной целью для ударов

В Кремле отреагировали на строительство заводов немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Их назвали законной целью для ударов РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление пресс-секретаря главы Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналиста про то, является ли построенный завод Rheinmetall в Украине законной целью российских войск, как и любой другой оборонный завод на территории страны, Песков ответил:

"Разумеется, да".

Заводы Rheinmetall в Украине

Концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает.

На этих заводах планируется производить оружие. В частности, Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов.

Кроме того, в Украине открыт первый цех по ремонту и производству бронетехники. Также планируется, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.