80% американцев примут результат выборов, независимо победит Трамп или Харрис

Более 80% американцев готовы принять результат президентских выборов как легитимный независимо от того, какой кандидат победит. Такие результаты показал опрос Ipsos по заказу ABC News, сообщает Европейская правда.

86% опрошенных зарегистрированных избирателей ответили, что готовы принять результат президентских выборов таким, каким он будет, и будут считать выборы легитимными независимо от имени победителя.

Эта цифра почти не изменилась после августовского опроса, и существенно выросла, если сравнивать с 79% в октябре 2020 года – также перед выборами.

Семеро из десяти опрошенных убеждены, что подсчет голосов будет происходить должным образом, тогда как сомневаются – 31%.

В то же время среди сторонников Трампа 54% не уверены или "скорее не уверены", что голоса посчитают честно. Среди сторонников Камалы Харрис такой ответ дали лишь 6%.

Однако 81% среди сторонников Трампа говорят, что готовы принять любой результат выборов как легитимный. Среди сторонников Харрис таких – 92%.

Среди тех, кто ответил, что сомневается в надлежащем подсчете голосов, 69% говорят, что все равно готовы принять результат. Среди сторонников Трампа это 70%.

В то же время две трети опрошенных считают, что Трамп не готов будет принять результат как легитимный, если не победит. Только 30% такого мнения о Камале Харрис.

Последние опросы показывают, что рейтинги Трампа и Харрис сравнялись как на общенациональном уровне, так и в так называемых "шатких" штатах.