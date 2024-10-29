В СНБО заявили о планах призвать в армию еще 160 тысяч украинцев
В ряды Вооруженных сил Украины планируется призвать еще 160 тысяч человек, сообщает Деловая столица.
Об этом в Верховной Раде заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.
"Всего в силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%", — цитирует Литвиненко нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, по данным Минобороны, услугами рекрутинговых центров в Украине уже воспользовалось более 22,7 тыс. человек.