В СНБО заявили о планах призвать в армию еще 160 тысяч украинцев

В ряды Вооруженных сил Украины планируется призвать еще 160 тысяч человек, сообщает Деловая столица.

Об этом в Верховной Раде заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

"Всего в силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%" , — цитирует Литвиненко нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, по данным Минобороны, услугами рекрутинговых центров в Украине уже воспользовалось более 22,7 тыс. человек.