У РНБО заявили про плани призвати до війська ще 160 тисяч українців

До лав Збройних сил України планується призвати ще 160 тисяч осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Верховній Раді заявил секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%" , — цитує Литвиненка нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, за даними Міноборони, послугами рекрутингових центрів в Україні вже скористалися понад 22,7 тис. людей.