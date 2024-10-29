У РНБО заявили про плани призвати до війська ще 160 тисяч українців
До лав Збройних сил України планується призвати ще 160 тисяч осіб, повідомляє Ділова столиця.
Про це у Верховній Раді заявил секретар РНБО Олександр Литвиненко.
"Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", — цитує Литвиненка нардеп Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, за даними Міноборони, послугами рекрутингових центрів в Україні вже скористалися понад 22,7 тис. людей.