Выборы в Грузии: на некоторых участках перечислят бюллетени

ЦИК Грузии 28 октября сообщил о решении пересчитать бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Цель — проверка данных, сообщает Грузия Online.

По данным Центризбиркома, окружные комиссии с помощью жеребьевки уже определили те участки, где будут пересчитывать бюллетени. В регионах пересчет начался в 12:00, в Тбилиси запланирован на 17:00.

По данным ЦИК, на выборах в парламент Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". Она получила 53,92 %. Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии. Они отказались признавать результаты выборов, заявили, что не собираются участвовать в работе избранного парламента, и потребовали организовать повторные выборы.

Международные наблюдатели заявили, что день выборов был в целом организован "эффективно", но отличался напряженной обстановкой, процедурными несоответствиями, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей.