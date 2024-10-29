Вибори у Грузії: на деяких дільницях перерахують бюлетені

ЦВК Грузії 28 жовтня повідомила про рішення перерахувати бюлетені п'яти виборчих дільниць у кожному виборчому окрузі. Мета – перевірка даних, повідомляє Грузія Online.

За даними Центрвиборчкому, окружні комісії за допомогою жеребкування вже визначили ті дільниці, де перераховуватимуть бюлетені. У регіонах перерахунок розпочався о 12:00, у Тбілісі заплановано на 17:00.

За даними ЦВК, на виборах до парламенту Грузії перемогла правляча партія "Грузинська мрія". Вона отримала 53,92%. Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали чотири опозиційні партії. Вони відмовилися визнавати результати виборів, заявили, що не мають наміру брати участь у роботі обраного парламенту, і вимагали організувати повторні вибори.

Міжнародні спостерігачі заявили, що день виборів був загалом організований "ефективно", але відрізнявся напруженою обстановкою, процедурними невідповідностями, а також повідомленнями про залякування та тиск на виборців.