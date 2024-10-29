Дуда: Отношения с Украиной ухудшились, потому что уменьшилась военная помощь

Польский президент Анджей Дуда заявил, что сейчас страна не в состоянии передавать такое количество оружия, как передавала в прошлом, а потому, по его мнению, это могло повлиять на отношения между странами. Об этом он рассказал в эфире радио Zet, сообщает Европейская правда.

Политика спросили, не перестал ли Киев, получив от Польши "все, что мог получить, считаться со страной", Дуда ответил, что "в каком-то смысле это может выглядеть именно так".

"Мы дали то, что могли дать, и дали быстро, когда это было нужно, и это наша большая гордость, только с тех пор прошло уже два года. Я с сожалением констатирую, что "жизнь жестока" , – заявил он.

Дуда подчеркнул, что заботится о хороших отношениях с Украиной, а причины ухудшения отношений с Киевом он видит не только в изменении отношения украинской власти к Польше, но и в давлении, которое оказывают на президента Владимира Зеленского "его крупнейшие доноры, то есть те, кто дает ему сегодня наибольшее количество оружия".

"Украина должна продолжать воевать, и сегодня мы уже не в состоянии передавать такое количество оружия, которое мы передавали в прошлом, потому что мы уже передали, а новое оружие ответственный политик просто не может передавать" , – акцентировал Дуда.

Кроме этого, польского президента спросили об укреплении отношений между Украиной и Германией, на что Дуда заявил, что "сегодня Германия распространяет свое влияние в Украине, они сильны".