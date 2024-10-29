В одесском МСЭК вскрыли схему заработка на лжеинвалидности: что известно

Правоохранители разоблачили в Одессе организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло областному МСЭК признавать их непригодными к службе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора.

По данным Бюро, весной 2024 года врач "Одесской областной клинической больницы" начал предоставлять "платные услуги" мужчинам, которые пытались избежать мобилизации. К своей противоправной схеме он привлек 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и их родственников, которые выполняли функции посредников.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные, с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тысяч долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

В ГБР говорят, что уже установили 42 военнообязанных, которые воспользовалась этой схемой. Другие - в процессе установления.

Правоохранители провели 28 обысков по месту работы и жительства фигурантов. Была изъята медицинская документация, 74000 долларов США и 12500 грн наличными и три автомобиля премиум-класса.

К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы обнаружили и задержали двух военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части (сейчас они доставлены в Военную службу правопорядка в ВСУ) и пятерых "клиентов" призывного возраста, которые были в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность (мужчины доставлены в РТЦК и СП).

Врач-организатор преступной схемы задержан. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.