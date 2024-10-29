Шмыгаль назвал три цели запуска "тысячи Зеленского"

Премьер-министр объяснил, зачем правительство запускает зимнюю еПоддержку назвав 3 основные цели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров. В рамках этой программы ставим перед собой три основные цели" , - сказал глава правительства.

Первая - материально поддержать украинские семьи. Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан. И зима - как раз тот период, когда они столкнутся с новыми трудностями.

"Поэтому даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в частности коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства" , - пояснил Шмыгаль.

Вторая цель - активизировать внутренний спрос на украинские услуги.

Если "Национальный кэшбек" акцентирует внимание на покупке украинских товаров, то программа зимняя еПоддержка больше ориентирована именно на услуги, которые предоставляет малый и средний бизнес.

Третья цель - в очередной раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы.

Один из вариантов как потратить средства по программе еПоддержка к зиме - задонатить на украинскую армию. Или на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, или же на счет того волонтерского фонда, которому доверяете.

Таким образом часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону, пояснил глава Кабмина.

Заявку на участие в программе можно будет подать через Дію в течение зимы. Выплаты поступят на карту "Национального кэшбека", и человек сможет потратить эти средства в течение 2025 года.

Шмыгаль акцентировал, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.