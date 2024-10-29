Норвегия выделит почти 120 млн евро на еще один Patriot для Украины

Норвегия вместе с другими союзниками выделит около 120 млн евро Украине. Они необходимы для того, чтобы Украина получила еще одну систему Patriot от Румынии, сообщает РБК-Украина.

О таком решении объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По его словам, Норвегия выделяет 1,4 млрд норвежских крон, это около 120 млн евро, на проект, посредством которого союзники профинансируют предоставление Румынией Украине еще одной системы Patriot. В проекте также привлечены Германия и США.

"Российские атаки продолжаются непрерывно, и Украине нужно больше ПВО для защиты гражданского населения. ПВО для Украины – это приоритетная сфера для Норвегии, и я очень рад, что мы можем помочь Украине получить новую систему Patriot", - заявил Стере.

В правительстве Норвегии также напомнили, что ранее уже было выделено 4 миллиарда крон на усиление украинского ПВО. Денежные средства были направлены на покупку ракет-перехватчиков для Patriot, покупки батареи IRIS-T и ремонт уже имеющихся систем ПВО.

Patriot для Украины

Румыния анонсировала передачу Украине системы Patriot 20 июня, но из-за согласования с парламентом и правительством поставки затянулись до 3 сентября.

Окончательно решение утвердил президент Клаус Йоханнис 5 сентября. Заметим, что Patriot – важная потребность Украины для усиления противовоздушной обороны против баллистических ракет.

Еще одну систему Patriot Украина получит от Нидерландов. Также к этой поставке присоединится еще одна страна, решившая остаться анонимной.