Правопопулисты во Франции обеспокоились импортом украинского сахара в ЕС

Депутат от правопопулистской партии "Национальное объединение" потребовал от правительства Франции комментария относительно, по его мнению, вредного влияния импорта украинского сахара и сахарной свеклы в ЕС, в частности во Францию, сообщает Европейская правда.

Вопрос от Жордана Гиттона опубликовали на сайте Национальной ассамблеи в соответствующем разделе письменных вопросов к правительству.

Гиттон просит министра сельского хозяйства прокомментировать влияние импорта украинского сахара на положение французских производителей и приводит заявление ассоциации производителей сахарной свеклы из регионов Шампань и Бургундия.

"Объем импорта свеклы из Украины вырос за 2022-23 года с 20 тысяч тонн до 400 тысяч тонн, а затем в 2023 году до 700 тысяч тонн, вызвав таким образом падение цен внутри ЕС на 30%. Это снижение цен непосредственно влияет на французских производителей свеклы. А ЕС не только не защищает французских производителей, но и дает разрешения на импорт свеклы, не соответствующей нормам, которых обязаны придерживаться французские производители", – заявляет депутат.

В частности, он отмечает, что в Украине разрешено использовать 29 различных инсектицидов, гербицидов и фунгицидов, которые в ЕС запрещены.

Гиттон вспомнил об уже установленных предохранителях для украинского импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции, но отметил, что пока речь идет только о 2024-2025 годах.

Он завершает вопросом, собираются ли в правительстве "быстро действовать, чтобы защитить производителей свеклы" и будет ли Франция требовать от украинских производителей придерживаться тех же стандартов производства, что и для французских фермеров.

Опубликованного ответа на этот вопрос еще нет.

В конце 2023 года эмбарго на импорт украинского сахара требовали польские производители сахарной свеклы.

Напомним, ЕС в июле возобновил пошлины на яйца и сахар из Украины из-за превышения объемов импорта.