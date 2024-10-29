Из оккупации вернули еще шестеро детей

С временно оккупированных территорий Херсонщины удалось вернуть еще шестерых детей﻿. Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин, сообщает Деловая столица.

"Из пока с оккупированного левобережья области волонтерам удалось вернуть шестерых детей. Это — две девочки и четверо мальчиков, которым от 8 до 16 лет" , — написал он.

Среди возвращенных — одна опекунская семья, воспитывающая девочку, лишенную родительской опеки. Вместе с ней эвакуировали ее совершеннолетнего брата.

"Благодаря спасательной операции, которую провела организация Save Ukraine, малыши могут забыть о пережитых ужасах. В частности, о том, как их заставляли посещать так называемые "российские школы", имеющие больше общего не с образованием, а с враждебной пропагандой" , — добавил Прокудин.

За десять месяцев этого года из оккупации удалось эвакуировать 224 ребенка из Херсонской области.