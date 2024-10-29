ВСУ получили от НАТО 65 автомобилей скорой помощи

В рамках Комплексного пакета помощи Украине, НАТО передало Вооруженным Силам Украины 65 карет скорой помощи.﻿﻿ Со ссылкой на представительство НАТО в Украине, сообщает Европейская правда.

В ответ на запрос о срочных потребностях Украины, Вооруженным Силам Украины передали 65 карет скорой помощи, а передача автомобилей состоялась в рамках КПД НАТО Украине.

Отмечается, что КПД НАТО Украине был обновлен на Мадридском Саммите 2022 года.

А уже во время Вильнюсского Саммита в июле 2023 года члены Альянса согласовали КПД, как многолетнюю программу оказания поддержки НАТО Украине в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.

На Вашингтонском саммите 2024 года Альянс взял на себя обязательства по предоставлению Украине долгосрочной помощи в сфере безопасности.