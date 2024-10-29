Рютте обсудил с фон дер Ляен стратегическое партнерство между НАТО и ЕС

Сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен. Со ссылкой на пресс-службу Альянса, сообщает Левый берег.

Отмечается, что дискуссия сосредоточена на важности тесного стратегического партнерства между НАТО и Европейским Союзом. Собеседники согласились, что агрессивная война России на европейской земле является самой большой угрозой миру и безопасности на европейском континенте.

Рютте и фон дер Ляен подчеркнули, что развертывание северокорейских солдат в поддержку России представляет значительную эскалацию войны против Украины, а также серьезную угрозу европейской безопасности и глобальному миру.

Они также обсудили "увеличение настойчивости авторитарных государств на мировой арене". Эти государства бросают вызов нашим общим интересам, ценностям и демократическим принципам, используя разные средства – политические, экономические, технологические и военные.

Чтобы противостоять этим переменным угрозам и вызовам, генсек НАТО и глава Еврокомиссии договорились создать новую рабочую группу высокого уровня для укрепления существующего сотрудничества между НАТО и ЕС. Ожидается, что планирование первой встречи целевой группы будет продвинуто в ближайшие недели.