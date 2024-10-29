CNN сообщило о "небольшом количестве" войск КНДР, прибывших в Украину

Западная разведка считает, что "небольшое количество" северокорейских военных, которые ранее прибыли в Россию для подготовки, уже находятся на территории Украины.﻿﻿ Об этом со ссылкой на два источника передает телеканал CNN, сообщает Европейская правда.

По словам одного из собеседников CNN в западной разведке, "похоже, многие из них (военных Северной Кореи, прибывших в Россию. – Ред.)" уже находятся на территории Украины.

Американский чиновник в разговоре с телеканалом сказал, что США пока не имеют подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.

Источники CNN отмечают, что большинство северокорейских военных, отправленных в Россию, являются силами специального назначения, и оценить их эффективность на поле боя пока сложно.

Они также ожидают, что по крайней мере часть солдат КНДР дезертирует из своих подразделений, как только попадет на поле боя, а языковой барьер с россиянами станет значительным препятствием для осуществления операций.

Один из западных чиновников сказал CNN, что количество военных Северной Кореи, вовлеченных в российскую войну против Украины, "может возрасти".