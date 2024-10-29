Пентагон подтвердил присутствие северокорейских военных на Курщине

По данным США, северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. Об этом на брифинге во вторник, 29 октября, сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.

По словам Райдера, часть из 10 тысяч северокорейских военных, прибывших в Россию, передислоцировалась ближе к Украине, а именно – в Курскую область РФ.

"Это примерно несколько тысяч. Меньшее количество уже присутствует в Курской области" , – добавил представитель Минобороны США.

На уточняющий вопрос он сказал, что в США ожидают дальнейшего увеличения контингента войск КНДР в приграничных с Украиной районах.

Райдер отказался говорить, сколько этих военных уже присутствуют на Курщине, лишь отметив, что это "относительно небольшое количество".

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно ответных шагов на переброску войск КНДР в Россию.