ISW: Путин продолжает использовать ядерную риторику для уменьшения помощи Украине

Российский диктатор Владимир Путин вновь попытался использовать ядерную риторику против Запада. В частности, для того, чтобы повлиять на решения западных лидеров в вопросе помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет американского Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики пишут, что 29 октября Путин принял участие в видеоконференции в российских военных учениях. В рамках этих учений стратегические силы сдерживания запустили:

межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования "Ярс";

баллистические ракеты подводного базирования "Синева" и "Булава";

крылатые ракеты воздушного базирования;

В ходе мероприятия Путин заявил, что ядерная триада России продолжает гарантировать суверенитет и безопасность РФ, помогая поддерживать глобальный баланс сил.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул необходимость России обладать современными силами сдерживания с учетом "растущей геополитической напряженности" и "появления новых угроз".

Также Путин заявил, что ракетные войска стратегического назначения получают новые, неуказанные стационарные и мобильные ракетные системы, которые якобы обладают повышенной точность, сокращенным временем запуска и увеличенными возможностями.

Ранее Россия проводила аналогичные учения по ядерному сдерживанию с использованием тех же ракетных систем в октября 2022 и 2023 годов.

Таким образом, российский диктатор опять попытался использовать ежегодные российские учения по ядерному сдерживанию для дальнейших шаблонных информационных операций по бряцанию ядерным оружием, которые имеют цель повлиять на принятие западных решений.

"ISW продолжает считать, что Путин и другие высокопоставленные российские чиновники пытаются использовать ядерную риторику и регулярные военные учения как форму рефлексивного контроля в попытке заставить западных лиц, принимающих решения, сдержать себя и умерить свою поддержку Украины" , - резюмировали аналитики.

Напомним, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Путин тренировками сил ядерного сдерживания, вероятно, хочет повлиять на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Речь идет о том, чтобы поразить республиканца.

Мусиенко отметил, что Российская Федерация рассчитывает на победу Трампа. В свою очередь Трамп заявлял, что РФ невозможно победить военным путем, а также то, что она "имеет силу". И по словам Мусиенко, Путин это все слышит. Таким образом, российский диктатор готовит почву, чтобы создавать Трампу основу для переговоров.