ISW: Темпы наступления россиян возросли, но остаются медленными
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на возрастание наступательных темпов россиян в Украине, однако, по мнению экспертов, эти темпы остаются медленными и соответствуют позиционной войне, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
"Темпы российского продвижения в Украине за последние недели возросли, но остаются медленными и соответствуют скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам, что подчеркивает, насколько в целом застойным было российское продвижение после более двух с половиной лет войны".
Аналитики отмечают, что недавние западные сообщения, которые связывают темпы российского продвижения в сентябре 2024 года с российским продвижением в начале войны, крайне обманчивы.
По оценкам ISW, в марте 2022 года российские войска продвигались со средней скоростью 1265 квадратных километров в день - почти в 90 раз больше, чем примерно 14 квадратных километров, которые, по подсчетам экспертов, российские войска продвигались за день в сентябре 2024 года.
"Быстрое продвижение российских войск вглубь украинской территории, включая временный захват значительной части Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, было характерным для первого месяца полномасштабного российского вторжения, тогда как в последнее время российские наступательные действия характеризуются небольшими, локальными, тактическими успехами".
Эксперты добавляют, что в последнее время российские войска достигают успехов на востоке Украины, но сравнение этих успехов с начальным глубоким проникновением российских войск в Украину в начале войны вводит в заблуждение относительно этих последних достижений.
"Например, по состоянию на 1 октября 2024 года российские войска захватили населенный пункт Угледар, продолжают продвигаться на север и северо-запад от Угледара, а также достигли значительных тактических успехов в Селидово (к юго-востоку от Покровска) и вблизи него в течение последней недели.
Эти соответствующие успехи являются тактически важными, но не отражают общего увеличения темпов продвижения российских войск по всей линии фронта, значительная часть которой остается относительно неподвижной, а также не превышают на два порядка темпов продвижения российских войск на первом этапе войны".
По мнению специалистов, нынешние темпы продвижения российских войск скорее согласуются с недавней оценкой ISW, что российское командование, вероятно, приказало своим войскам значительно увеличить темпы механизированных атак на всей территории боевых действий до полного наступления болотистости.
Ключевые выводы ISW за 29 октября:
- Темпы российского продвижения в Украине за последние недели выросли, но остаются медленными и соответствуют скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам, что подчеркивает, насколько в целом застойными были российские наступательные действия после более чем двух с половиной лет войны.
- Путин попытался использовать ежегодные российские учения по ядерному сдерживанию для дальнейшего распространения шаблонных информационных поводов о "бряцании ядерным оружием", с целью повлиять на принятие решений на Западе.
- Недавние российские социологические опросы свидетельствуют о том, что внутренняя поддержка местных органов власти в России несколько снизилась за последний год, скорее всего, в ответ на усиление криптомобилизационных усилий на региональном уровне.
- Российские чиновники и так называемые военные блогеры проводят информационные операции, которые ложно отражают мирные и законные протесты грузинской оппозиции против установления результатов парламентских выборов 26 октября как незаконный государственный переворот, спонсируемый Западом и Украиной.
- Грузинские протесты были мирными и законными - далекими от российских заявлений о незаконном государственном перевороте.
- Эти согласованные усилия России по безосновательной дискредитации грузинской прозападной оппозиции и гражданского общества являются частью общей тактики Кремля, направленной на то, чтобы представить законные и обоснованные требования прозападных политических сил на постсоветском пространстве как нелегитимные и насильственные.
- Недавно украинские войска продвинулись в Торецке, а российские войска - вблизи Купянска, Покровска, Курахово и к юго-западу от Донецка.
- Министерство обороны России продолжает полагаться на российских заключенных для замены истощенных российских подразделений на фронте.