Россияне атаковали Киев "шахедами": горела многоэтажка, есть пострадашие

В ночь на 30 октября войска РФ в очередной раз атаковали Киев с применением ударных дронов, из-за падения обломков вспыхнули пожары в Соломенском районе города, сообщает Деловая столица.

Об этом глава КМВА Сергей Попко сообщил в Telegram-канале.

Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. Из дома были эвакуированы 18 человек.

Пострадало 9 человек, среди которых один ребенок.

"По другому адресу в этом районе, в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП (уже устранено). Пожар ликвидирован. Без пострадавших" , — добавил Попко.

Как сообщалось, Киевская область подверглась атакам дронов в ночь на 29 октября, попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не было.