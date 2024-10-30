Росіяни атакували Київ "шахедами": горіла багатоповерхівка, є постраждалі

У ніч проти 30 жовтня війська РФ вчергове атакували Київ із застосуванням ударних дронів, через падіння уламків спалахнули пожежі у Соломʼянському районі міста, повідомляє Ділова столиця.

Про це очільник КМВА Сергій Попко повідомив у Telegram-каналі.

Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей.

Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина.

"За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих" , — додав Попко.

Як повiдомлялось, Київська область зазнала атаки дронів у ніч на 29 жовтня, влучань у житло чи критичну інфраструктуру не було.