FT: Украина и РФ пытаются вести переговоры о прекращении ударов по энергообъектам

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники, сообщает Украинская правда.

По словам источников FT, Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара.

В публикации отмечается, что эти переговоры якобы были близки к соглашению в августе, но разорвались из-за операции Сил обороны в Курской области.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам" , – рассказал источник.

Издание отмечает, что соглашение ознаменовало бы наиболее значительную деэскалацию войны с тех пор, как правитель России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года.

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к более широким мирным переговорам.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренностей, достигнутых их разведывательными службами.

FT отмечает, что с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за масштабных российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину ее энергогенерирующих мощностей.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах.

Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории..." , – говорится в сообщении.

Детали По словам высокопоставленного украинского чиновника, Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.

Четыре украинских чиновника рассказали FT, что осенью прошлого года Киев и Москва заключили "молчаливое соглашение" о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.