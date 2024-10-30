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В КГВА показали последствия российской атаки на Киев

В КГВА показали последствия российской атаки на Киев

В результате атаки ударными беспилотниками в ночь на 30 октября на Киев оккупанты повредили детский сад и многоэтажку в Соломенском районе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в КГВА.

"Кроме жилого дома, в Соломенском районе повреждения получило здание детского сада".

Ранее в КГВА отмечали, что из-за падения обломков беспилотников в Соломенском районе Киева возник пожар в многоэтажном доме. Из дома эвакуировали 18 человек. 9 человек получили ранения, среди них один ребенок.

Также ликвидировали пожар в административном здании. Пострадавших нет.

Предыстория:

  • Ночью 30 октября Киевская ОВА и КГВА сообщили о работе ПВО по российским дронам. В результате падения обломков вражеских беспилотников возникли пожары.В ночь на 29 октября россияне атаковали с БПЛА Киев, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Возникли пожары, пострадали шесть человек.

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