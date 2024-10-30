У КМВА показали наслідки російської атаки на Київ

Внаслідок атаки ударними безпілотниками у ніч на 30 жовтня на Київ окупанти пошкодили дитячий садок та багатоповерхівку у Солом’янському районі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у КМВА.

"Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка".

Раніше в КМВА зазначали, що через падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі Києва виникла пожежа у багатоповерховому будинку. З будинку евакуйовали 18 людей. 9 людей зазнали поранень, серед них одна дитина.

Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці.Відео: КМВА pic.twitter.com/CpNULeVKxo — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 30, 2024

Також ліквідували пожежу в адміністративній будівлі. Постраждалих немає.

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