У КМВА показали наслідки російської атаки на Київ
Внаслідок атаки ударними безпілотниками у ніч на 30 жовтня на Київ окупанти пошкодили дитячий садок та багатоповерхівку у Солом’янському районі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у КМВА.
"Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка".
Раніше в КМВА зазначали, що через падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі Києва виникла пожежа у багатоповерховому будинку. З будинку евакуйовали 18 людей. 9 людей зазнали поранень, серед них одна дитина.
Також ліквідували пожежу в адміністративній будівлі. Постраждалих немає.
Передісторія:
- Вночі 30 жовтня Київська ОВА і КМВА повідомили про роботу ППО по російських дронах. Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників виникли пожежі.
- У ніч на 29 жовтня росіяни атакували з БпЛА Київ, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Святошинському районах. Виникли пожежі, постраждали шестеро людей.