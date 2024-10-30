Константиновка осталась без воды: когда возобновят водоснабжение

Жители города Константиновка Донецкой области в среду, 30 октября, остались без воды. Это связано с аварийно ремонтными работами на водопроводе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Константиновская городская военная администрация.

Согласно сообщению, подачу воды из Белокузьминовского водозабора в Константиновке остановили в 8:00 в среду. Восстановить водоснабжение обещают по окончании ремонтных работ.

Также в горсовете сообщают, что жителей многих улиц сегодня обеспечат технической водой.

Что происходит в Константиновке

Напомним, город Константиновка в Донецкой области находится под постоянными обстрелами. В субботу, 26 октября, окупать нанесли удар по городу, в результате чего пострадали сотрудники полиции. Россияне атаковали Константиновку двумя авиабомбами.

Также сообщалось, что российские войска продолжают штурмы вблизи Часового Яра, пытаясь прорвать украинскую оборону для дальнейшего наступления на Константиновку, до которой осталось около 7-8 км. Аналитик BILD Юлиан Репке заявил о якобы прорыве россиян через канал Северский Донец – Донбасс, ранее сдерживавший их движение. Однако украинские военные отрицают прорыв и заявляют, что ситуация усложнилась, но враг не прорвал оборону.

Депутат Дружковского горсовета Николай Довбня сообщил, что обстрелы в районе Константиновки стали более интенсивными, а большие карьеры могут задержать наступление окупантов.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что Константиновка остается одной из важных целей для российских войск из-за ее железнодорожного хаба. Железная дорога критически важна для логистики, и россияне активно пытаются продвинуться в сторону города. По словам Гетьмана, приближение врага к Константиновке создает угрозу обстрелов города из минометов. Эксперт отметил, что возможность продвижения зависит от решительных действий украинских сил обороны и ресурсов, которые может привлечь враг.