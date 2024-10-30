Дуда: Польша будет бороться за присутствие Украины в переговорных форматах

Украина должна присутствовать во всех переговорных форматах своего будущего, и Польша должна также бороться за это. На этом во время интервью телеканалу Trwam заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

"Нет возможности, чтобы какие-либо соглашения о будущем Украины были заключены без Украины" , - подчеркнул польский президент.

Он напомнил, что Польша по этому вопросу опирается на собственный сложный исторический опыт, в том числе связанный с соглашениями об окончании Второй мировой войны.

Дуда подчеркнул, что в интересах Варшавы есть то, чтобы непосредственно заинтересован был за столом переговоров, ведь Польша когда-то оказалась вне стола переговоров, когда решалось ее будущее.

"Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, то, возможно, такие действия будут иметь место и в будущем. Мы любой ценой бороться за то, чтобы подобная практика больше никогда не повторялась" , – констатировал польский лидер.

Он добавил, что переговоры о будущем Украины без ее участия позволяют выдвигать разнообразные сомнения в намерениях того, кто организует такую встречу.