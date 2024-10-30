Рада не поддержала штрафы для мобильных операторов за плохую связь при отключениях света

Верховная Рада (ВР) провалила в первом чтении голосование за законопроект №11431, который предусматривал штрафы для мобильных операторов за плохую связь при отключениях света. Документ получил лишь 199 голосов "за", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Рада провалила в первом №11431 по урегулированию вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативного обеспечения устойчивости электронных коммуникационных сетей" , - написал Железняк.

Законопроект №11431

В сентябре Комитет ВР по вопросам цифровой трансформации рекомендовал к первому чтению законопроект №11431, который был направлен на обеспечение стабильной работы мобильных операторов во время отключений света.

"Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, которая регулирует деятельность отрасли" , - объяснял глава подкомитета по вопросам развития цифровой индустрии Сергей Штепа.

В частности он отмечал, что некоторые из мобильных операторов недостаточно серьезно отнеслись к проблеме и не обеспечивали достаточное количество генераторов или аккумуляторов для того, чтобы их оборудование работало в условиях энергоограничения.