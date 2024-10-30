В Харькове задержали ученого, который помогал россиянам совершенствовать дроны

В Харькове задержали ученого одного из местных высших учебных заведений, который по заказу представителей РФ разрабатывал чертежи и осуществлял необходимые расчеты для усовершенствования дронов-камикадзе и установок для их запуска, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает СБУ, Офис генпрокурора.

72-летний ученый-механик по заказу россиян разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе типа "Шахед", которые маркируют названием "Герань-2". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.

Ученый пересылал информацию российским сообщникам по электронной почте и через один из мессенджеров, маскируя сотрудничество под видом подготовки научных работ в области БпЛА.

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковской области в РФ.

Там он устроился в Московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в Харькове.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Суд арестовал ученого. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта - бывшему студенту Харьковского вуза, который скрывается в России, добавляют в спецслужбе.