В Германии задержали гражданина России по подозрению в обходе санкций

В немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций, сообщает Европейская правда.

Как пояснили в прокуратуре Франкфурта-на-Майне, задержанного подозревают в нарушении Закона о внешней торговле и платежах.

Как утверждается, в рамках международной сети россиянин использовал свою компанию, расположенную в Германии, для закупки "морских товаров" для России в нарушение санкций.

По словам представителя Франкфуртской прокуратуры, этого мужчину подозревают в торговле спутниковыми антеннами и гидролокаторами для использования в морских глубинах.

По версии следствия, подозреваемый мог продать технологию, на которую распространяются санкции, в Россию.

Следователи также провели обыски в общей сложности на шести объектах недвижимости в Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Грос-Умштадте в Гессене и в аэропорту Франкфурт-Хан. Во время обысков было изъято большое количество доказательств.

Напомним, в июле суд в Германии приговорил гражданина ФРГ с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам заключения за продажу электроники российским компаниям для военного использования вопреки санкциям.